Marina Comes comparte una ruta por San Francisco, una de las principales ciudades de la Costa Oeste de EEUU, en vídeo

La creadora de contenido hace un repaso por los lugares más icónicos de esta ciudad estadounidense. Además, señala aquellas actividades que no nos podemos perder.

Marina Comes nos lleva hasta una de las principales ciudades de la Costa Oeste de Estados Unidos: San Francisco. La creadora de contenido advierte que un vuelo hasta esta ciudad dura unas 12 horas, pero, como indica, "os prometo que va a valer la pena".

"No es una de las ciudades más grandes de EEUU", explica, "no llega al millón de habitantes, es muy compacta". Esto permite ser visitada en solo dos días. La primera parada que recomienda Marina son los barrios de Mission y Castro. El primero "es el barrio hípster por antonomasia y el segundo es el primer barrio LGTB del mundo".

Ambos son muy paseables y cuentan con "el último grito gastronómico, mucha vida y muy animados". De ahí recomienda visitar Alamo Square, un barrio que tiene una conocida plaza y unas casas victorianas pintadas de colores muy características.

"De allí nos vamos al barrio marítimo donde está el Ferry Building desde donde salen los barcos a la prisión de Alcatraz, a la bahía de San Francisco, al puente...", añade. Allí, además, también está el Pier39 que cuentan con unos moradores muy especiales: los leones marinos.

Otra experiencia muy recomendable es cruzar el célebre Golden Gate en bicicleta. "Son tres kilómetros", indica. También se puede cruzar a pie, pero, como indica, tiene seis carriles y, por ese motivo, "no es tan idílico como parece".

Al cruzarlo, si vamos en bici, recomienda hacer un par de kilómetros más hasta Sausalito, "que tiene unas vistas del skyline de San Francisco brutales". Además, también recomienda visitar la prisión de Alcatraz, que puede visitarse tanto de día como de noche.

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