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Juan y Medio, al viudo de 82 años que ya ha "enterrado a tres compañeras": "Buscamos una valiente para José"

José, un viudo de 82 años, ha acudido al programa de Juan y Medio dispuesto a encontrar una nueva compañera, pero el presentador no ha podido evitar bromear con su historia sentimental: "Tiene más peligro que un váter con pirañas".

Juan y Medio, al viudo de 82 años que ya ha "enterrado a tres compañeras": "Buscamos una valiente para José"

Encontrar el amor después de los 80 también puede tener sus riesgos, especialmente si al otro lado está Juan y Medio dispuesto a afilar su lengua. José, un viudo de 82 años de Martos, Jaén, ha acudido al programa en busca de una nueva compañera, pero ha acabado protagonizando uno de los momentos más divertidos del programa.

José tiene ocho nietos y doce bisnietos y, después de enviudar, está dispuesto a volver a enamorarse. "Viene con intención de conocer a la que sería su cuarta compañera, porque por el camino han fallecido tres", explica el presentador, antes de lanzar su particular 'dardazo': "Estamos buscando a una valiente que se atreva a acercarse a José, que tiene más peligro que un váter con pirañas".

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