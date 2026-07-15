VÍDEO | Así vivió Maya Pixelskaya el España-Francia en la residencia de la embajadora francesa: "Vi lágrimas francesas a tutiplén"

Maya Pixelskaya vio el partido de ayer entre España y Francia en un lugar muy especial: la residencia de la embajada francesa. En este vídeo, cuenta cómo se vivió el triunfo español y la debacle gala: "De repente, un asesinato en la pantalla".

Ayer la selección española se imponía en las semifinales del Mundial a Francia en un partido descomunal. Maya, que poco a poco va empezando a saber de fútbol, reconoce que ayer "gozó" el partido.

No solo por la exhibición de España, sino también porque lo vio en la residencia de la embajadora francesa. "Yo era el caballo de Troya", explica Maya, que detalla cómo vio "lágrimas francesas a tutiplén e insultos a la pantalla, en francés, pero que se entendían".

Ayer se celebraba la fiesta nacional francesa por la conmemoración de la toma de la Bastilla. Les habían dado de comer y "de repente, un asesinato en la pantalla", explica Maya.

Maya indica que al principio estaba todo el mundo muy comedido y las mujeres iban de rojo, hasta que acabó el partido y "empezaron a salir banderas de España que llevaba la gente escondidas".

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