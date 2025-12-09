Ahora

VÍDEO | Dani Mateo se atreve a imitar a Maduro y su surrealista actuación con el xilófono

El presidente de Venezuela sorprende con su original forma de presentar a los miembros de su Gobierno, tocando un xilófono mientras los introduce, un gesto que no ha pasado desapercibido.

Nicolás Maduro lo ha vuelto a hacer. El presidente de Venezuela ha protagonizado un nuevo vídeo viral. Como se puede ver en las imágenes, Maduro ha dado una 'clase magistral' sobre cómo presentar a los miembros de su Gobierno, ya que cada vez que daba paso a uno tocaba algunas notas con el xilófono.

Un momento que ha dado la vuelta al mundo por su surrealismo. "No sabes si te va a presentar a su gabinete de Gobierno o te va a anunciar que han abierto una caja nueva en el súper", bromea Cristina Pedroche tras ver el vídeo.

Sin embargo, a Dani Mateo le ha gustado tanto la idea de Maduro que ha decidido imitarla. "Me ha molado tanto, que voy a copiarlo", señala el presentador, para después sacar un xilófono y hacer lo mismo que el presidente venezolano, pero con los zapeadores.

