El 'dardo' de María Patiño a Tamara Falcó: "Tú lo que eres es una ignorante"

"Una de las cosas que yo no puedo soportar y detesto es cuando te preguntan si eres machista y contestas que ni machista ni feminista", asegura María Patiño al hablar de Tamara Falcó.

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s el 'zasca' de María Patiño a Tamara Falcó en el plató de 'El sótano club'. "Una de las cosas que yo no puedo soportar y detesto es cuando te preguntan si eres machista y contestas que ni machista ni feminista", asegura la presentadora.

"Tú lo que eres es una ignorante", sentencia María Patiño en el plató. Por su parte, desde Aruser@ los colaboradores destacan que "se nota que no puede" con Tamara Falcó.

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