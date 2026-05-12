VÍDEO | Los zapeadores bailan la nueva canción de Shakira para el Mundial de fútbol: 'Dai Dai'

La cantante colombiana va a ser la encargada de interpretar la canción oficial del Mundial y, como es habitual, la canción va a acompañada de un baile.

El Mundial de fútbol 2026 ya tiene canción oficial, 'Dai Dai', y, de nuevo, la encargada de interpretarla es Shakira. La artista colombiana ya ha presentado el videoclip del tema y, como adelanta Nacho García, "preparad las caderas porque ya tenemos baile oficial".

"¿Es cosa mía o Shakira lleva haciendo el mismo baile desde el 97?", pregunta Iñaki Urrutia. "Esa cadera está más amortizada que la del rey Juan Carlos I", añade. "Esa cadera no pasa la ITV", apunta Dani Mateo.

El presentador de Zapeando quiere demostrar que "hasta el más tronco" es capaz de imitar el baile de Shakira, por ese motivo propone a Isabel Forner, Virginia Riezu y Nacho que imiten el baile.

Los tres zapeadores bailan la coreografía de 'Dai Dai' moviendo las caderas sin complejos. "Ha habido un momento que me he perdido", confiesa Forner. "Madre mía como animadores de un crucero", añade, irónico, Nacho. Iñaki Urrutia afirma que el que mejor lo ha hecho es Nacho y la peor Isabel.

"Que la pongan y que la baile conmigo", replica la zapeadora. A Urrutia no le queda más remedio que levantarse para bailar junto a Forner, aunque él no se sabe la coreografía y hace una libre interpretación de esta.

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