El veterinario Víctor Algra desvela qué dos razas de gato han sido prohibidas en Países Bajos, en vídeo

El veterinario defiende que la estética nunca puede estar por encima del bienestar y la salud de los animales. Por ese motivo, se han prohibido dos razas de mininos en este país europeo cuyas características más llamativas están asociadas a una mutación.

El veterinario Víctor Algra visita Zapeando para hablar sobre dos razas de gato que han sido prohibidas en Países Bajos. Una de estas razas son los Scottish Fold, "muy queridas por las celebrities", como cuenta María Gómez, "porque lo tienen Taylor Swift, Claudia Schiffer o Kylie Jenner".

Víctor señala que la "estética no puede estar por encima de la calidad de vida y el bienestar de los animales". El veterinario explica que esta raza de gato sufre una mutación que provoca que sus orejas estén caídas.

"Surgió en el año 1961 en Escocia", indica, "el problema es que esta mutación no solo les afecta a sus orejas, sino que también afecta al desarrollo articular y les hace padecer artritis muy graves y dolorosas". Esta enfermedad es degenerativa y compromete su calidad de vida.

Otra raza de gato ilegal en Países Bajos son los gatos esfinge, que se caracterizan por parecer calvos. "Su origen es reciente y producto de una mutación genética", indica Nacho García. El veterinario indica que estos gatos tampoco tienen bigotes ni pestañas.

El veterinario indica que los bigotes de los gatos "tienen una función sensorial y cuentan con terminaciones nerviosas que les da esa información del mundo". Algra señala que la historia de estos gatos comenzó en Canadá en los años 60 con una mutación espontánea "que se fue seleccionando".

Algra indica que, aunque parezcan que no tienen pelo, en realidad sí que tienen algún pelo "muy fino que les hace tener un tacto como de piel de melocotón". Además, mucha gente cree que no dan alergia, pero esto es falso ya que, como indica el veterinario, "la mayor parte de los alérgenos de los gatos están en la saliva".

Víctor indica que los gatos esfinge "son muy vulnerables y tienen más predisposición a problemas cardíacos, otitis recurrentes y también problemas de piel". El veterinario aclara que, si se tiene un gato de alguna de estas razas, no se aplica la ley. "Pero sí se va a restringir su reproducción", indica. "Hay que matizar que la cría del Scottish Fold y los gatos esfinge estaba prohibido desde 2014, pero ahora se va a impedir la venta y su importación". concluye.

