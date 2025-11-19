VÍDEO | Susi Caramelo irrumpe en el programa y se confiesa: "Que sepáis que me he ventilado a otro de Zapeando"

Dani Mateo y la cómica tuvieron "una noche de amor", como contaba hace unos días el propio presentador. Susi ha aparecido en el programa por sorpresa para reprochar a Mateo sus palabras.

Susi Caramelo se sinceraba hace unos días en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 sobre su historia con Dani Mateo. La cómica confesaba que había tenido "un tonteo" con el presentador de Zapeando cuando este estaba soltero. Mateo, por su parte, no dudaba en confirmarlo en el programa.

La cómica ha dejado a Dani alucinado cuando ha aparecido, por sorpresa, en el programa. "Me han dicho lo mucho que me echas de menos", le ha dicho a Mateo, "le vas contando a la gente que tú y yo nos hemos enrollado y somos la comidilla de Antena 3".

Susi pide a Dani que lo desmienta. "Cómo se puede tener un... tan grande como el tuyo", responde el presentador. Mateo, entonces, repite la frase que le dedicó la semana pasada cuando surgió el tema, imitando a Chelo García Cortes: "Tú y yo, Susi, y siento mucho que no me hayan gustado las cómicas porque hubiera sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor".

"Di la verdad, dos o tres", replica Caramelo. Dani admite que fueron dos, pero que él solo cuenta una. "Me acuerdo, pero tú también dijiste 'vamos a olvidar esto'", añade el presentador. Susi, entonces, se sienta en sus rodillas y le dice a Dani que no se sienta tan especial.

"Quiero que sepas que hay otro aquí en Zapeando que también me he ventilado... y me voy", confiesa. La cómica no quiere desvelar quién fue, pero admite que no fue Miki Nadal. "Valgo más por lo que callo que por lo que hablo", añade, antes de irse.

