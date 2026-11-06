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'Tamara Falcó' explica cómo reza cada noche: "Jesusito de mi vida, que Íñigo recoja los calcetines como yo"

'Tamara Falcó' explica que siempre hace "la postura del misionero", que consiste en "ponerse de rodilla con las manos rezando".

TAMARA FALCO

Cada vez es más frecuente que nuestros famosos cuenten sus rutinas. En este caso es 'Tamara Falcó' la que nos ha explicado cómo vive su espiritualidad y cómo reza cada noche.

"Yo digo: Jesusito de mi vida, que Íñigo recoja los calcetines como yo", explica 'Tamara Falcó', que añade que su marido "los recoge de una forma que no me gusta".

"Danos hoy el pan de cada día, pero que sea de masa madre y no del supermercado", sigue la oración de 'Tamara Falcó', que puntualiza que "de hecho, me gusta más comerlo sin gluten".

"Siempre hacemos la postura del misionero", afirma 'Tamra Falcó', que concluye su intervención en Zapeando aclarando que consiste en "ponerse de rodilla con las manos rezando".

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