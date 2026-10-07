VÍDEO | Su ex le rompe la entrada para el partido de despedida de Messi justo antes de entrar: "Vio un mensaje, equivocado, de una persona"

Mientras Messi recibía el cariño de los argentinos en un emotivo homenaje, un aficionado vivía una de las peores noches de su vida. Una discusión con su ex le dejaba sin poder pasar tras romperle la entrada: "Ella está dentro y yo no puedo entrar".

El partido de despedida de Messi de la selección argentina dejó todo tipo de imágenes, desde su último gol con la albiceleste hasta el emotivo discurso del astro argentino.

Tras esto se anunció un espectáculo de drones en su honor que, sin embargo, no empezó como los aficionados esperaban: con el patrocinio de una empresa de seguros de salud. La reacción de los argentinos no se hizo esperar y se escucharon todo tipo de gritos e improperios: "La concha...".

"Viendo las patadas que dieron los argentinos en el Mundial, es importante tener un buen seguro de salud", apunta Quique Peinado, mientras que Dani Mateo cree que "solo hubiera sido más bonito si fuera Funerarias López".

Otro de los que lo pasaron mal durante el homenaje a Messi fue un hombre que tenía dos entradas para el partido, una para él y otra para su ex. Sin embargo, su expareja le rompió la suya justo antes de pasar: "Ella está dentro y yo no puedo entrar", explicaba.

El hombre explicaba que había pagado una cantidad importante de dinero en la reventa y que una discusión por "un mensaje que vio, equivocado, de una persona" desencadenó el momento dramático. "Al menos desde fuera pudo ver el anuncio de Sancor Seguros", reacciona Virginia Riezu.

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