VÍDEO | Quique Peinado, sobre la coreografía de 'La Perla' en la gira de Rosalía: "Es una mezcla de Broadway y 'Art Attack'"

La cantante ya ha dado inicio al 'LUX TOUR' en Lyon, Francia. Como era de esperar, ha seguido con la iconografía religiosa de su nuevo disco y ha colocado, incluso, un confesionario en el escenario.

Rosalía iniciaba este lunes su gira en Lyon, Francia. Como señala Nacho García, la cantante "sigue con su iconografía religiosa porque ha montado en el escenario hasta un confesionario donde escuchaba los pecados de sus feligreses".

"Muy útil", afirma Isabel Forner, "si el domingo te has quedado dormido para ir a misa, ojalá cuando venga a España el mes que viene le dé por poner una gestoría para que te hagan la declaración de la renta". La zapeadora, además, cuenta que no ha conseguido comprar entradas para la gira de Rosalía. "Me he hecho tres colas virtuales y me siento identificada con toda España que no ha conseguido entrada", comenta.

El feligrés, como cuenta García, "acabó confesando que su novio era una perla y eso dio pie a que Rosalía pudiera cantar la canción con una coreografía muy original". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, los bailarines, con unos guantes blancos, crean diferentes formas alrededor de la artista.

"Conseguían imágenes muy bonitas", indica Nacho, "como un velo, un vestido o una mandorla, que es lo que rodea la imagen virginal de Rosalía". "Es una mezcla entre musical de Broadway y 'Art Attack'", concluye Quique Peinado.

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