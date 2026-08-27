Paco Jiménez comparte la última hora de la extraña desaparición de diez científicos estadounidenses, en vídeo

El periodista expone que estas desapariciones o fallecimientos se han producido entre 2024 y 2026. Lo misterioso del suceso ha provocado que surjan numerosas teorías de la conspiración.

En Estados Unidos se ha producido una misteriosa desaparición: la de una decena de científicos de alto nivel. El FBI lleva meses investigando este hecho y el caso, incluso, ha llegado al Congreso de EEUU. El caso vuelve a estar de actualidad ya que la autopsia de una de las científicas desaparecidas no ha conseguido arrojar pistas sobre las extrañas circunstancias de su muerte.

Paco Jiménez indica que solo se sabe que la científica recibió un disparo. "El último rastro de ella fue que salió de su casa y no se llevó ni móvil, ni cartera ni identificación", indica. Su cuerpo fue encontrado un año después en un bosque.

Nacho García expone que todos los científicos desaparecidos trabajaban en proyectos confidenciales y clasificados. Jiménez indica que todos compartían vínculos profesionales ya que trabajaban en proyectos espaciales o nucleares. Estos han perdido la vida o han desaparecido entre 2024 y 2026 "en extrañas circunstancias".

"No ha habido acusaciones públicas de asesinato", señala Paco, "pero, hay un patrón y eso es lo que ha atraído el interés y la preocupación de los expertos en seguridad nacional". "Esto es raro, pero esto en Rusia es un lunes normal", comenta Nacho.

Teorías de la conspiración

Mónica Cruz destaca uno de los casos, que fue el que activó todas las alarmas: "Es el de un militar retirado, exjefe de un laboratorio de investigación". Jiménez señala que este exmilitar "supervisaba programas clasificados de armas espaciales y desapareció el 26 de febrero, de su casa". De nuevo, dejó en su domicilio su documentación y su teléfono, pero llevándose un revolver, sus botas de montaña y una pistola.

"Por las pistas que dejó, su mujer empezó a sospechar de inmediato", indica el periodista, "ella pensaba que había sido una huida premeditada". Pero su pasado militar y su vínculo con el incidente de Roswell, "ha disparado todo tipo de teoría conspiranoicas".

Entre las teorías que se barajan es que sea una operación país enemigo de EEUU y que busque sabotear sus avances tecnológicos. También se dice que estas desapariciones buscarían eliminar a expertos que saben demasiado sobre vida alienígena. Por último, la tercera teoría es que es, sencillamente, una coincidencia.

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