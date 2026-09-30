VÍDEO | Néstor Marqués explica cómo la imagen de Cristo más antigua de la historia es en realidad un ejemplo de bullying

Néstor Marqués explica cómo un dibujo de Cristo crucificado en lo que pudo ser la escuela del palacio imperial, el más antiguo que existe, se hizo para burlarse de un estudiante que podría ser cristiano.

Néstor Marqués, historiador experto en el imperio romano, habla en Zapeando sobre cómo eran los colegios en la Antigua Roma.

El experto cuenta que en aquella época también había bullying: "Hay que ver que en eso tampoco hemos cambiado nada", afirma Néstor, que explica cómo "la clase cogía al pobrecito de turno y se burlaban de él".

De hecho, existen hallazgos arqueológicos que así lo demuestran. Se trata de un resto de lo que se cree que era la escuela del palacio imperial donde se educaba a los esclavos. Allí se ha encontrado una imagen de un Cristo crucificado que, apunta, "es la más antigua que conservamos en la historia".

Sin embargo, en ella aparece Cristo con cabeza de burro y el texto: "Alexamenos adora a su dios". "Se estaban burlando del pobre chaval, que sería cristiano", comenta Néstor.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.