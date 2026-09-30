VÍDEO | Miki Nadal se niega a cantar una jota aragonesa: "¿Me pueden borrar con la IA?"

Dani Mateo ha pedido al zapeadora que se anime a cantar una jota aragonesa, pero Nadal se ha negado señalando que él solo sabe imitar a los cabezudos.

Dani Mateo, como es habitual, ha comenzado Zapeando presentado a los colaboradores. Virginia Riezu no ha podido evitar bailar en su presentación, lo que ha hecho que el presentador la bautice como "la bailonga de Euskadi".

"Todos sabemos que Euskal Herria es el Caribe peninsular", añade. "Se baila todo tieso, imagínate", comenta Virginia, y comienza a bailar un aurresku. "Te acompaño como los catalanes", le dice Dani, y se pone a bailar una sardana.

"La sardana también mola", afirma Riezu. "Ofendiendo a dos culturas", señala Iñaki Urrutia. Mateo confiesa que él ama a su tierra, "pero hay que reconocer que, a la hora de bailar, no podemos compararnos con el sur".

"Donde esté la raza de la jota aragonesa...", replica Miki Nadal. El presentador le pide al zapeador que cante una jota, pero este se niega debido a que no sabe y explica que solo sabe hacer el cabezudo. Dani y Virginia se levantan y bailan al lado de Miki. "Quitadme de este plano, por favor", pide Nadal, "¿me pueden borrar con la IA?".

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