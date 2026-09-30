VÍDEO | Juan Sanguino, sobre la guerra entre Belén Esteban y Jesulín: "Cuenta la vida de su hija en Ambiciones como si fuera la Cenicienta"

Juan Sanguino analiza la última entrevista de Belén Esteban, en la que habla de la relación de Jesulín con su hija, así como la reacción de Juls Janeiro, amenazando con demanda: "Imaginad la que se liaría si Jesulín de Ubrique demandara a Belén Esteban", comenta.

Los miércoles salen las revistas del corazón y Juan Sanguino analiza las portadas, donde esta semana destaca la que habla sobre algo que ya es un clásico: la 'guerra' entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique.

La televisiva ha vuelto a resucitar la relación del torero con su hija. Según Sanguino, esto se debe a que "es un tema que siempre da juego cuando no tienes otra cosa que contar".

El experto asegura que se trata de "una herida muy profunda que no cicatriza", el hecho de que, según Esteban, Jesulín solo haya ido a dos cumpleaños de Andrea y que "siempre se ha generado la sensación de que Andrea recibía peor trato que los otros hijos de Jesulín, como si la mala relación de Belén con él hubiera afectado a la que tiene con su hija".

"Poco menos que Belén cuenta la vida de su hija en Ambiciones como si fuera el remake de La Cenicienta", comenta Sanguino, que repasa algunos episodios desvelados por Esteban, como que Jesulín no le ha hecho regalos a Andrea, salvo una barbie embarazada.

Juls Janeiro entra al trapo

Belén también evita la guerra con Juls Janeiro, la hija de Jesulín y María José Campanario, a la que define como "la Kim Kardashian de Ubrique". Juls ha respondido asegurando que su padre "le va a poner una pedazo de demanda como un castillo" y Sanguino reacciona: "Tiene huevos que Jesulín y María José lleven 25 años mordiéndose la lengua, llegue la hija, entre al trapo a la primera y encima recurra a trucos clásicos de la prensa rosa, como amenazar con demandar".

"Imaginad la que se liaría si Jesulín de Ubrique demandara a Belén Esteban", señala Sanguino, que cree que eso "le daría muchas alas a Belén para hablar de esto años y años y años".

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