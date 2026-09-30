VÍDEO | Juan Sanguino, sobre Aitana y Miguel Bernardeau: "Ha dejado a uno que te podría haber llevado a los Óscar por uno que te lleva a la Velada de Ibai"

Las portadas de la revista hablan de Zhanna Red, la nueva novia de Miguel Bernardeau, y Juan Sanguino asegura que el éxito del actor de 'La bola negra' debe dar "un poquito de rabia" a Aitana, su ex.

Miguel Bernardeau, uno de los protagonistas de 'La bola negra', es uno de los rostros de la semana. También en la prensa rosa, que en sus portadas habla del nuevo amor del actor.

Juan Sanguino nos habla de Zhanna Red, la influencer letona que es la nueva pareja del intérprete y que, según el experto de Zapeando, en sus redes se define como "una chica nada complicada y colecciona baratijas".

Las fotos que incluye el reportaje fueron tomadas cuando la pareja fue a comer a la casa de los padres de Miguel, Ana Duato y Miguel Bernardeau, donde llegaron a las 13:00 y se fueron a las 17:30, porque "Ana Duato debe ser de las suegras de sobremesa". De hecho, incluso se llevaron las sobras en una bolsa.

Juan también comenta la curiosidad de que los Goya se van a celebrar el 6 de febrero, la misma fecha de la canción de Aitana, ex del actor que justo ese día podría ganar un Goya.

Aunque la cantante está muy enamorada de Plex, Sanguino cree que debe dar "un poquito de rabia", porque "ha dejado a un chico que te podría haber llevado a los Óscar por uno que te lleva a la Velada de Ibai".

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