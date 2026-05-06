El vídeo de la transformación de Heidi Klum en una escultura para la MET Gala: "Estuvo cuatro horas"

La modelo Heidi Klum lució uno de los 'outfits' -por llamarlo de alguna manera- más comentados de la MET Gala y tardó más de cuatro horas en convertirse en una escultura. Aruser@s se hace eco del vídeo de su transformación.

El look de Heidi Klum en la MET Gala 2026 nos dejó a todos de piedra, sin duda. Pero convertirse en una estatua neoclásica no fue nada sencillo. La modelo muestra en sus redes sociales cómo fue este largo proceso que duró más de cuatro horas. "Como siempre lo hace en Halloween, tiene que estar acostumbrada, pero el momento en el que le colocan las lentillas y le pintan los labios con un soplete me parece claustrofóbico", comenta Tatiana Arús en Aruser@s tras ver el vídeo. "A mí esta señora me da miedo, no está bien de lo suyo", opina Alfonso Arús.

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