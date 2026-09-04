VÍDEO | Miki Nadal destroza 'Amante Bandido' de Miguel Bosé: "No os vacunéis"

El presentador de Zapeando toma ejemplo de Mauricio, un concursante del programa musical chileno 'Fiebre de canto'. El chico canta 'Si tu no vuelves', de Bosé, y destaca por su falta de afinación.

En un concurso musical de Chile, 'Fiebre de canto', Mauricio, uno de sus participantes, se ha animado a interpretar una popular canción de Miguel Bosé: 'Si tu no vuelves'. La actuación "nos ha dejado sin palabras", afirma Virginia Riezu.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la interpretación de Mauricio no es del todo afinada y, además, tiene que mirar en su móvil la letra de la canción porque no se la sabe. "Le han echado agua para que se calle", afirma Quique Peinado.

"Ni Jesulín se atrevió a tanto... no se sabía la letra, pero, por lo menos, se la inventaba", añade Virginia Riezu. Miki Nadal, por su parte, afirma que él se ve capaz de hacerlo peor que Mauricio.

El presentador de Zapeando se atreve con 'Amante Bandito', también de Bosé. Miki también desafina y se 'equivoca' con la letra... aunque en su caso la consulta mirándose la mano. "No os vacunéis", afirma, antes de volver a la mesa. "Creo que has dado una nota bien...", comenta Nacho García.

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