Esto es lo que ha susurrado Alfonso Arús en directo a Tatiana Arús sobre Angie Cárdenas

Alfonso Arús habla del término sexalescencia, que son "mujeres de 60 años que parecen adolescentes", y se acuerda de Angie Cárdenas.

Alfonso Arús explica un nuevo concepto de moda llamado 'sexalescencia', "que es la unión de una sexagenaria con la adolescencia, es decir, mujeres de 60 años que parecen adolescentes". "Queda bien con tu madre...", se escucha decir al presentador a Tatiana Arús, que ha puesto de ejemplo a Cindy Crawford. "Se lo he dicho en publicidad, pero ahora voy a modificar el artículo con ChatGPT y voy a poner tu cara", afirma su hija.

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