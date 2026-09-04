Alberto Rey cuenta los engaños de Frank Abagnale Jr., cuyas estafas inspiraron 'Atrápame si puedes' de Spielberg, en vídeo

El film está protagonizado por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks y muestra las peripecias de un estafador profesional que durante años consiguió burlar a la ley. Después de ser detenido llegó a colaborar con el FBI.

Alberto Rey visita Zapeando para hablar sobre una de las películas más reconocidas de Steven Spielberg: 'Atrápame si puedes'. El film está protagonizado por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks y está basada en la historia de Frank Abagnale Jr., "un estafador que de los 16 a los 21 años consiguió llevarse de los bancos casi cuatro millones de dólares con cheques falsos", pero no fue cazado tras esta fechoría.

"No contento con eso, se hizo pasar por piloto de la Pan Am, robando un uniforme y falsificando una identificación", añade. Tampoco le pillaron en esta ocasión y, cuando se cansó de ser piloto, se hizo pasar por pediatra, pero, en esta ocasión, lo dejó al poner en riesgo la vida de un bebé.

También fue fiscal adjunto en Luisiana y profesor de Sociología. "Todo eso antes de tener edad legal para consumir alcohol", apunta Rey. Mientras hacía eso, intentaba escapar del FBI. "Como nos esté viendo el pequeño Nicolás ya está diciendo 'Spielberg, que se ponga'", comenta Virginia Riezu.

Rey explica que Abagnale Jr. fue pillado en Francia y terminó colaborando con el FBI. "Precisamente en la película, Abagnale Jr. hace un cameo interpretando al gendarme francés que le detuvo a él mismo en la vida real", comenta el periodista. "Es un personaje increíble", concluye Alberto.

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