VÍDEO | Así se ha tomado 'Almodóvar' que su película no haya sido preseleccionada para los Oscar: "Me ahorro 200 euretes"

Miki Nadal se ha convertido en el director manchego para valorar que 'Amarga Navidad' no sea una de las películas escogidas por la Academia de Cine para representar a España en el prestigioso galardón.

Se han anunciado que tres películas españolas han sido preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar: 'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los domingos'. Alberto Rey considera que no hay discusión ya que "el runrún de 'La bola negra' en Hollywood es mayor que el de 'Emilia Pérez' hace dos años".

El periodista cree que sería "un error tremendo" no enviarlos a Hollywood. "'Los domingos' y 'El ser querido' son peliculones, pero si queremos ganar... juguemos para ganar", añade. Entre las películas que se han quedado fuera de esta carrera hacia los Oscar están las de un amigo del programa: Pedro Almodóvar.

El 'director manchego' no ha dudado en participar en Zapeando para contar cómo se ha tomado que 'Amarga Navidad' no compita para obtener este prestigioso galardón. Quique Peinado es el encargado de darle la noticia.

"Agustín, anula el apartahotel que había reservado para estos días en Hollywood", le 'pide' a su hermano. El 'director' señala que se quedará en casa y así se podrá ahorrar "200 euretes". Peinado le comenta que, tal y como ha dicho Alberto, es probable que escojan 'La bola negra' y es una película que él ha producido.

"A los Javis los he criado en mis pechos", afirma, 'Almodóvar', además, cree que no va a ser su última oportunidad de llegar a los Oscar debido a que está preparando ya su próxima película: "Es la historia de Prudencio, un cabo furriel de genero fluido en la Valencia de los años 50".

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