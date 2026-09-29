VÍDEO | Miki Nadal se 'confiesa' en Zapeando: "Mi cumpleaños no es un día feliz..."

Este martes es el cumpleaños del zapeador. Cristina Pedroche le ha puesto una banda y una tiara para celebrarlo, pero este ha decidido 'compartir' una reflexión con sus compañeros.

Este martes es un día "muy especial para mí", desvela Dani Mateo al inicio de Zapeando. El presentador explica que todos están muy contentos de poder celebrar junto a Miki Nadal su cumpleaños. Todos los zapeadores aplauden mientras que Cristina Pedroche le pone una banda y una tiara.

"¡Qué guapo!", afirma la zapeadora. "Pues no...", responde Nadal, muy serio, "para mí no es un día feliz". El zapeador explica que el día de nuestro cumpleaños celebramos nuestro nacimiento. "¿De dónde nacimos? De nuestra madre... mi madre murió", añade.

"Qué manera de cortar el rollo...", afirma Isabel Forner, ante las palabras de Miki. "No me hace gracia eso", le dice Cristina. "Tampoco me hace gracia a mí un día que mi madre lo pasó tan mal, mira la cabeza que tengo... y sin epidural", se justifica Nadal.

Miki termina con su broma afirma que está muy feliz por celebrar su cumpleaños. Dani cuenta que él recuerda que hace 15 años Nadal le dijo que iba a dejar la televisión, pero están celebrando su cumpleaños juntos.

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