El veterinario Víctor Algra explica, en vídeo, cómo debemos actuar si nuestro perro o gato se atraganta

El veterinario indica que nuestra mascota se puede atragantar con cualquier cosa que se meta en la boca, desde un trozo de hueso hasta un juguete. Por ese motivo, es muy importante saber qué debemos hacer.

El veterinario Víctor Algra vuelve a Zapeando y, en esta ocasión, no está solo ya que está acompañado por Rolo, su 'sobrino' perruno, y Laura, su cuñada. El dálmata se va a convertir en el ayudante de Víctor para mostrar cómo debemos actuar si nuestra mascota se atraganta.

Víctor explica que nuestra mascota se puede atragantar con un hueso, tanto de carne como de una fruta, juguetes... "Todo lo que entra por la boca puede producir una obstrucción de la vía aérea", comenta. Algra indica que, si esto pasa, el animal tiene una expresión de ansiedad.

"Veríamos apertura de la boca, que intenta respirar, la cabeza y el cuello están estirados para intentar favorecer la entrada de aire", describe. Además, también pueden hacer movimientos exagerados de tórax o separan las patas del cuerpo para tener una mayor amplitud a la hora de respirar. También puede tener una respiración silenciosa o chirriante y se pueden intentar tocar la cara con las patas.

Algra indica que tenemos poco tiempo para actuar. "¿Qué vamos a hacer?", plantea. "Si vemos claramente el objeto en la boca, podemos intentar extraerlo con seguridad, pero solamente si lo vemos muy claro, pero nunca metiendo los dedos", añade. Esto puede hacer que empujemos el objeto hacia dentro.

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