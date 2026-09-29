Huracán Polo
VÍDEO | Francisco Cacho habla de 'El Niño Godzilla' que ya ha provocado un huracán categoría 5 y "va camino de ser el más intenso de la historia"
El primer huracán de la temporada, Polo, se ha convertido en el segundo más profundo desde que hay registros. Un aviso a navegantes de lo que puede traer un 'Niño' que, tal y como explica Francisco Cacho, está superando las previsiones.
Después de celebrar con banda y tiara que ayer fue su cumpleaños, Francisco Cacho nos habla del huracán Polo, el primero de la temporada y el segundo más profundo desde que hay registros, solo superado por el huracán Patricia de 2015.
La presión del huracán Polo bajó hasta los 892 milibares, alcanzó categoría 5, que es la más alta, y las rachas de viento en su interior llegaron hasta los 315 kilómetros por hora.
Hasta hoy se había mantenido en el mar, dejando mucha lluvia en zonas de México. En las últimas horas ha perdido fuerza y ha tocado tierra en Baja California.
Cacho considera que "han tenido suerte, porque si un monstruo así hubiera tocado tierra cuando era categoría 5 hubiera habido muchísima destrucción".
El motivo de que el huracán Polo haya cogido esta fuerza se debe a 'El Niño', el fenómeno meteorológico que, según apunta Cacho, este año "va camino de ser el más intenso de la historia".
Al principio de la temporada, Cacho ya dijo que este año podría ser "superniño", cuando las temperaturas suben más de dos grados, pero ya ha llegado a subir ente tres y cuatro grados en algunas zonas, por lo que hay quien ya lo llama 'El Niño Godzilla'.
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