Francisco Cacho confirma que "esta semana llega el otoño" y adelanta lluvias y bajadas de temperaturas

Francisco Cacho explica en Zapeando que el verano más caluroso y más largo desde que hay registros deja por fin paso al otoño y un "tiempo cambiante". Esta semana, las lluvias llegan a Galicia y las temperaturas bajan de forma generalizada.

Después del verano más caluroso y más largo desde que hay registros, que ha llevado a Sevilla a registrar el pasado sábado los 40 grados más tardíos de la historia, Francisco Cacho confirma que, por fin, "esta semana llega el otoño".

El meteorólogo de laSexta recuerda que "lo normal en otoño es que el tiempo esté cambiante" y explica que mientras en Cataluña las lluvias "se están marchando", en Galicia lo que están haciendo es "entrar".

De este modo, en Galicia se encuentran activados los avisos naranjas tanto por lluvia como por viento y oleaje. Las rachas de viento ya han superado los 100 kilómetros por hora en Finisterre y los 140 en Picos de Europa, mientras que ya se han registrado olas de cinco metros.

Esta semana seguirá lloviendo, pero tal y como apunta Cacho, "no todos los días ni en todas partes", por lo que "tenemos que estar pendientes del paraguas".

En lo que respecta a las temperaturas, "ya no van a ser tan altas" y bajarán tanto en la zona norte como en el centro. De este modo, en Madrid el fin de semana rondarán los 20 grados, mientras que en el sur donde se quedarán en los 30 y en el Mediterráneo habrá máximas cercanas a los 27 grados.

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