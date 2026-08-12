VÍDEO | Miki Nadal baila con la cara: "Llevo media hora haciendo el tonto"

El presentador de Zapeando sigue el ejemplo de un chico que ha subido a redes un vídeo suyo bailando con el rostro. Lo ha hecho utilizando un popular tono de llamada.

Hay gente que es capaz de utilizar, para bailar, cualquier parte de su cuerpo, incluso la cara. Un buen ejemplo de ello es el chico que protagoniza las imágenes sobre estas líneas, que, utilizando un popular tono de llamada, demuestra que es capaz de bailar usando su rostro.

El joven hace numerosas expresiones con su cara siguiendo ese tono, desde sacar la lengua a guiñar los ojos o sonreir. "Este chaval por las noches no se pone crema hidratante, se echa un bote de Reflex por toda la cara", comenta Mónica Cruz.

"Este baile a mí me gusta porque no tengo que levantarme de la silla para hacerlo", afirma Miki Nadal. Y, por ese motivo, decide demostrarlo y, además, lo hace con la misma música que el chico del vídeo.

Miki hace varias expresiones sacando la lengua, abriendo la boca o cerrando los ojos. El presentador de Zapeando se lleva un aplauso de sus compañeros y el público. "Ya podían haber cogido el teléfono antes, que llevo media hora haciendo el tonto", concluye Nadal.

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