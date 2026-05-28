VÍDEO | María José Gómez y Verdú sentencia los birretes americanos: "Es una cosa feísima que no sienta bien"

Comienza la época de las graduaciones en colegios, institutos y universidades. Ahora es muy habitual que los graduados se pongan un birrete americano para la ceremonia. Pero ¿esto es algo importado o también está dentro de la tradición española?

Cada vez es más habitual que en las graduaciones se utilizan los birretes americanos. Para saber si esto es una tradición española o, en cambio, se ha importado de otro lugar, Zapeando recurre a la experta en protocolo María José Gómez y Verdú.

La experta señala que esto es una tradición "super americana que nos ha llegado aquí". "Como todo lo americano a nosotros nos encanta pues lo aceptamos y lo ponemos dentro de la familia", añade. Gómez y Verdú no duda en afirmar que es "una cosa feísima que no se debería hacer en las graduaciones".

Gómez y Verdú explica que, en España, no existen estos birretes, sino que se usan otros accesorios: el de licenciado universitario, como un sombrero cuadrado, y otro que es de doctor, que lleva flecos. "El color del fleco cambia", indica.

"Esto es de América y no sienta bien", concluye la experta en protocolo.

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