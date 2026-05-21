VÍDEO | ¿Bermudas y camisa en la oficina? Un rotundo no para María José Gómez y Verdú

La experta en protocolo y etiqueta considera "fuera de lugar" que se combinen ambas prendas ya que las bermudas son una prenda más adecuada para un ambiente más relajado y la camisa es una prenda elegante.

Los meteorólogos ya han advertido de la subida de las temperaturas, por ese motivo Zapeando cuenta con la experta María José Gómez y Verdú para saber que dicta el protocolo sobre, por ejemplo, ir a la oficina con bermudas y camisa de manga corta.

"Sé que una camisa de manga corta es peor que llevar un chándal a una recepción con el rey", señala Quique Peinado. El zapeador pregunta a la experta si, por ejemplo, en la oficina, el protocolo sería un poco más laxo.

"Eso es una moda un poco cayetana que no tiene ningún sentido", sentencia María José, "es querer mostrar sin estilo". "Me he quedado atónita", afirma Isabel Forner, "quiero que ella me lo explique". Gómez y Verdú señala que las bermudas "son para el verano, para la playa, un paseo en el barco... pero, combinarlo con una camisa de manga larga, que es una prenda más elegante, no tiene sentido".

La experta en protocolo señala que, por ejemplo, se pueden usar bermudas combinadas con un polo estructurado, una camiseta de algodón de buena calidad. "Combinarlo con una camisa está fuera de lugar", concluye.

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