Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, "sorprendido por las veces que se atribuye a Zapatero la cúspide de una estructura de corrupción"

Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, explica que "atribuirle" a Zapatero "una relación tan sumamente intensa con los hechos investigados no es frecuente ni muchísimo menos": "Una cosa es que te investiguen y otra eso".

Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, analiza el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en esta entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio, donde se muestra "sorprendido por la cantidad de veces que se le atribuye al expresidente la cúspide de una estructura de corrupción".

"Atribuirle una relación tan sumamente intensa con los hechos investigados no es frecuente ni muchísimo menos", afirma el catedrático, que destaca que "una cosa es que te investiguen y otra que ya te estén atribuyendo directamente una responsabilidad". "Eso es más materia de una sentencia condenatoria, pero no de algo tan sumamente inicial y embrionario como auto de imputación", insiste Nieva.

Preguntado por Andrea Ropero si le parecen sólidos los indicios contra el expresidente del Gobierno y si ve actividad delictiva, el experto explica que ve más una "actividad que hay que investigar". "Sí que parece haber una actividad de ocultación de activos o, por lo menos, las actividades preparatorias para conseguirlo", señala Nieva, que detalla que, sin embargo, lo que no ve es que "eso haya sido ordenado por quien se dice que ha sido ordenado en este auto".

"A lo mejor el informe policial nos dice más cosas, pero hay que tomarlos con todas las cautelas posibles porque no hablamos de una autoridad que trabaje remando por la presunción de inocencia", recuerda Nieva.

Por último preguntado por la periodista por los mensajes que apuntan a Zapatero como líder de la trama, Nieva lo compara con los audios de Rubiales y Piqué en los que hablaban de la mediación del rey emérito: "Es una conversación de personas que están cerca de alguien, pero otra cosa es que ese alguien se preste a hacer según qué", explica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.