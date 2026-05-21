"Es que éramos tontos, coño": así responde un hombre cuando su mujer dice que no tuvieron sexo porque la Iglesia se lo prohibía

Una pareja del Centro Municipal de Mayores Loranca destaca que antes de tener hijos no tenían relaciones porque "la Iglesia lo prohibía": "En nueve meses nos casamos, es que éramos muy cristianos".

Thais Villas charla en 'Las edades de Thais' de El Intermedio con varias personas mayores del Centro Municipal de Mayores Loranca. "Nosotros lo hemos hecho en el campo, pero no en el coche", destaca un señor mientras que su mujer explica que el problema es que cuando estaban juntos estaban "siempre con los niños".

"¿Y antes de los niños?", pregunta Thais Villas a la pareja, que explica que no tuvieron tiempo porque "la Iglesia lo prohibía". "En nueve meses nos casamos", cuenta María, que destaca que eran "muy cristianos". "Es que éramos tontos, coño", señala su marido, a lo que la mujer confirma: "Eso sí".

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