VÍDEO | Quique Peinado, sobre la tortilla de 2.200 euros que ha comido Ibai Llanos: "Qué largo se me está haciendo el siglo XXI"

El youtuber ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que degusta "la tortilla más cara del mundo". El precio se debe a sus ingredientes, entre los que se incluyen patatas bonotte, AOVE o trufa blanca.

"¿Cuánto pagaríais por una tortilla de patatas?", pregunta Nacho Garcia a sus compañeros. "Seguro que ninguno tanto como la tortilla más cara del mundo que, además, ha probado Ibai Llanos", añade el zapeador.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Llanos ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que disfruta de este manjar que, como cuenta, cuesta 2.200 euros. "Se puede pagar a plazos, creo que sí", afirma, irónico. El youtuber afirma que es "una auténtica barbaridad".

Llanos explica que su precio se debe a que está elaborada por un tipo de patatas, las bonotte, que se cultivan en una isla francesa "muy exclusiva". Además, también lleva cebolla caramelizada con vino Pedro Ximénez, aceite de oliva virgen extra, trufa blanca rallada y huevos puestos por gallinas Marans. "Tengo la suerte de que me la han regalado", añade Llanos. Aunque dice que está "cojonuda", confiesa que prefiere la de su abuelo.

"Qué largo se me está haciendo el siglo XXI", afirma, resignado, Quique Peinado. "El debate ya no es tortilla con cebolla o sin cebolla, es tortilla con crédito del banco o al contado", añade. Dani Mateo, por su parte, considera que el ingrediente más importante del plato "es que el que la pida sea un cretino".

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