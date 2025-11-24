VÍDEO | El 'look' de Georgina Rodríguez para ver jugar al hijo de Cristiano: "Es lo contrario que las videollamadas de trabajo"

Georgina Rodríguez mostraba en su canal de Youtube alguno de los usos que hace de su anillo de compromiso y la arriesgada combinación para ver jugar al hijo de Cristiano, mezclando camiseta de fútbol con ropa de lujo.

Georgina Rodríguez sigue fardando del anillo de compromiso que le regaló Cristiano Ronaldo y se ha grabado un vídeo a bordo de un jet privado en el que explica uno de los usos que le está dando.

"Así es como duerme a sus hijos", comenta en el vídeo sobre estas líneas una de las personas que le acompañan en el viaje, al ver cómo reflejan los diamantes cuando les da el sol.

"El otro día en la fiesta había una bola de discoteca que brillaba menos", comenta María Gómez, mientras Nacho García cree que Georgina también usa el pedrusco "para partir nueces" y que incluso "llevar ese anillo cuenta cono crossfit".

En el canal de Georgina también se le pudo ver compartir cómo se viste para ver al hijo de Cristiano en un partido de fútbol, con una falda de Valentino, un bolso de Hermes y la camiseta de la selección de Portugal: "Es un poco lo contrario que las videollamadas de trabajo, que vas arreglado por arriba y con el pijama de tu equipo por abajo", apunta Isabel Forner.

