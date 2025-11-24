VÍDEO | Más fibra que una manzana y vitamina C: los beneficios de las castañas según Boticaria García

Ahora

Las castañas son uno de los sabores más característicos del otoño. En Zapeando, Boticaria García explicó por qué este fruto seco es una opción más ligera de lo que muchos creen y qué beneficios aporta, desde su alto contenido en fibra hasta su aporte de vitamina C.

En este vídeo de Zapeando, Boticaria García habla de uno de los alimentos que en esta época del año se convierte en una auténtica tentación: las castañas.

"Las castañas son de las opciones que menos calorías tienen dentro de los frutos secos", explica, y añade que "tienen la tercera parte de las calorías que las almendras" y "25 veces menos de grasa que las nueces".

Además, comenta que este fruto seco contiene más fibra que una manzana o que la mayoría de las verduras y que, por tanto, "llenan más de lo que parece".

"Son el único fruto seco que tiene vitamina C, aportan por cada 100 gramos 26 miligramos de vitamina, que es el 30% de la cantidad diaria recomendada", desvela la 'Boti'. No obstante, advierte que, al asarlas, este porcentaje disminuye.

