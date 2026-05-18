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El 'like' de Leire Martínez a un post que defiende a Amaia Montero tras desafinar: "Molaría que acabaran como Sonia y Selena, pero al revés"

El influencer Roy Galán defendía a Amaia Montero tras desafinar en su concierto de regreso a La Oreja de Van Gogh en un post que ha gustado a Leire Martínez. Sin embargo, Dani Mateo tiene una lectura más perversa.

El influencer Roy Galán defendía a Amaia Montero tras desafinar en su concierto de regreso a La Oreja de Van Gogh en un post que ha gustado a Leire Martínez. Sin embargo, Dani Mateo tiene una lectura más perversa.

Cuando todavía colea la polémica sobre si Amaia Montero desafinó o no en su concierto de regreso a La Oreja de Van Gogh, el escritor e influencer Roy Galán ha salido en su defensa.

Lo hacía en un largo post en sus redes sociales, donde se pregunta "qué ganamos intentando avergonzar a Amaia Montero por haber desafinado en un concierto" y asegura que los humanos "estamos más cerca de Amaia desafinando que de Nadia Comăneci obteniendo un diez".

Un post que ha gustado a la mismísima Leire Martínez, que respondía con tres corazones: "Molaría mucho que al final Amaia y Leire acabaran como Sonia y Selena, pero al revés".

Sin embargo, Dani Mateo ve una lectura más 'perversa': "Está poniendo un like a un post que dice más o menos 'canta mal, pero hay que quererla'".

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