VÍDEO | Arun Mansukhani desmonta el mito de la espontaneidad en el sexo: "Casi todo lo que te dijeron antes de los 25 está mal"

Arun Mansukhani analiza en Zapeando los dos tipos de deseo sexual. El espontáneo, típico de las relaciones que empiezan, y el responsivo, más habitual en las de larga duración y cómo en el segundo caso podemos potenciarlo agendando momentos de intimidad.

Arun Mansukhani vuelve a Zapeando para hablarnos de algo que cada vez está más de moda: agendar el sexo. Una tendencia que el psicólogo aclara que está más enfocada a los momentos de intimidad que al acto sexual en sí.

Pero ¿esto significa que la espontaneidad en el sexo está sobrevalorada? Arun señala que "el sexo espontáneo está muy bien, el problema es que se dé, que tu pareja de 15 años te vea tirado en el sofá, con tu camiseta de dormir, y le entren unas ganas terribles de echar un polvo", algo que, afirma, "no va a pasar".

En este sentido, el psicólogo asegura que "casi todo lo que te dijeron antes de los 25 sobre el sexo está mal". Una de ellas sería "el mito de que el sexo siempre tiene que ser espontáneo".

Existe el deseo espontáneo "dopaminérgico" que se da, sobre todo, al principio de la relación. Sin embargo, no es el único tipo de deseo. También está el responsivo, que se da en parejas de larga duración y "tiene que ver con la intimidad".

Empieza con un intercambio, como un masaje, "y te empiezan a entrar ganas". "La excitación llega antes que el deseo", indica Arun, que explica cómo este segundo tipo de deseo sería precisamente el que más se beneficiaría de agendar el sexo.

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