VÍDEO | Inés García, novia de Lamine Yamal, responde a sus 'haters': "O convives con esto o te comen"

La influencer ha subido un vídeo a sus redes sociales después de todos los comentarios que ha generado que se haga pública su relación con el futbolista del Fútbol Club Barcelona.

Inés García, novia de Lamine Yamal, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para responder al odio en redes que ha generado su relación con el futbolista. Como señala Isabel Forner, "la siguen los paparazzis, sacan vídeos antiguos para echarle cosas en cara y recibe mucho 'hate' en redes".

A pesar de ello, y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la influencer cuenta que está "súper bien" y que no le están afectando los comentarios negativos ni las críticas. "O convives con esto o te comen", afirma, "y yo no voy a dejar que me coma gente que tiene tantísimo tiempo para insultar a una persona de 20 años que no ha hecho absolutamente nada malo".

"¿Habéis visto debajo del edredón que había como un bulto?", destaca Virginia Riezu, "Creo que está Lamine". "Sabes que no está muy enfada porque no se ha quitado los anillos", afirma Nacho García.

La zapeadora expone que la influencer y el futbolista hacen muy buena pareja "porque regatea a los haters mejor que su chico a los defensas".

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