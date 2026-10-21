VÍDEO | Juan Sanguino analiza la "cadena secreta de de abastecimiento de jamón ibérico" para el rey Juan Carlos en Abu Dabi

Juan Sanguino analiza el artículo de 'Vanity Fair' que sigue el rastro del "jamón ibérico de la mejor calidad" desde España hasta la boca del rey emérito en Abu Dabi.

La revista 'Vanity Fair' ha seguido el rastro del jamón Cinco Jotas desde España hasta la boca del rey Juan Carlos en Abu Dabi.

Juan Sanguino analiza el dispositivo del rey emérito para seguir disfrutando de este manjar, teniendo en cuenta que "en Emiratos Árabes es muy difícil conseguir carne de cerdo", ya que la religión oficial es el islam y la sharía prohíbe su consumo.

De hecho, es complicadísimo importarlo desde el extranjero, ya que, apunta, "si metes jamón en el país sin autorización te puede caer un mes de cárcel y 120.000 lereles de multa". Eso sí, comenta Sanguino, "si no eres Juan Carlos, que vive en aquel país porque es amigo íntimo de los mandatarios".

Según 'Vanity Fair', alrededor de Juan Carlos se habría formado "una cadena secreta de abastecimiento de ibérico de la mejor calidad" a través de sus amigos, que "recorren 5.700 kilómetros para verlo". Ellos, señala la revista, "lo viven como una aventura, casi una proeza heroica que les produce orgullo".

Y es que "por la boca del rey solo pasa lo mejor de lo mejor, jamón serrano y Bárbara Rey", ironiza Sanguino, que señala que en Emiratos Árabes hay algunos supermercados con "productos vetados", entre ellos el jamón, pero el rey "tendría que conformarse con calidades impropias de un paladar real".

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