"No puedo más, vamos a cantar": el divertido momento de los protagonistas de 'La bola negra' en una rueda de prensa

"Llevamos todo el día hablando, metidos en un cuarto y entrevista tras entrevista. Perdonadme si estoy un poco gracioso, es que me apetece divertirme", ha afirmado Carlos González.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi, está marcando un hito en el cine español al convertirse en la película más taquillera de 2026, acercándose a los 30 millones de euros en recaudación. Este éxito ha llevado a sus protagonistas a un intenso ciclo de eventos y entrevistas. Carlos González, uno de los actores principales, expresó su cansancio de manera humorística durante una rueda de prensa en Los Ángeles. Comentó entre risas sobre el agotamiento de las entrevistas continuas, provocando la risa del elenco y de los presentes.

'La bola negra' está haciendo historia en el cine español. De hecho, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi ya se ha convertido en la más taquillera de este 2026 y está cerca de alcanzar los 30 millones de euros en recaudación.

Este éxito ha hecho que sus protagonistas lleven semanas yendo de acto en acto y de entrevista en entrevista. Ante esta situación, Carlos González no ha podido evitar mostrar su cansancio en una rueda de prensa en Los Ángeles. Eso sí, lo ha hecho de la forma más divertida.

"Llevamos todo el día hablando, metidos en un cuarto y entrevista tras entrevista. Perdonadme si estoy un poco gracioso, es que me apetece divertirme", ha afirmado el actor. "Es que no puedo ya con la guerra y con los maricones, vamos a cantar", ha añadido, lo cual ha desatado la risa del resto del elenco y de los presentes en la sala.

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