Ahora

Zapeando

"No puedo más, vamos a cantar": el divertido momento de los protagonistas de 'La bola negra' en una rueda de prensa

"Llevamos todo el día hablando, metidos en un cuarto y entrevista tras entrevista. Perdonadme si estoy un poco gracioso, es que me apetece divertirme", ha afirmado Carlos González.

BOLA NEGRA CANTAN
Escucha esta noticia
0:00/0:00

'La bola negra' está haciendo historia en el cine español. De hecho, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi ya se ha convertido en la más taquillera de este 2026 y está cerca de alcanzar los 30 millones de euros en recaudación.

Este éxito ha hecho que sus protagonistas lleven semanas yendo de acto en acto y de entrevista en entrevista. Ante esta situación, Carlos González no ha podido evitar mostrar su cansancio en una rueda de prensa en Los Ángeles. Eso sí, lo ha hecho de la forma más divertida.

"Llevamos todo el día hablando, metidos en un cuarto y entrevista tras entrevista. Perdonadme si estoy un poco gracioso, es que me apetece divertirme", ha afirmado el actor. "Es que no puedo ya con la guerra y con los maricones, vamos a cantar", ha añadido, lo cual ha desatado la risa del resto del elenco y de los presentes en la sala.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El ultra Milei lanza graves insultos a Sánchez en Madrid llamándole "delincuente" y "dictador": "Hay que sacar a los socialistas a patadas"
  2. El Constitucional rechaza el recurso por la 'ley de nietos' y mantiene la suspensión del voto a miles de nacionalizados
  3. Tensión, disturbios y cargas policiales en un acto de Abascal en A Coruña
  4. El Gobierno vasco compra a Blackstone 510 viviendas protegidas en Donostia por 196.000 euros cada una para mantenerlas como alquiler protegido
  5. Profesor, entrenador o monitor: el detenido en Madrid era un depredador sexual que buscaba cualquier trabajo con menores para agredir
  6. Detenido el presunto autor del asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años en Carabanchel (Madrid)