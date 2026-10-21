Paco Jímenez explica la estafa de una falsa clínica que prometía curar el cáncer con ayahuasca y hongos alucinógenos en Sagunto (Valencia), en vídeo

Al registrar las instalaciones, los agentes intervinieron sustancias como ayahuasca y hongos alucinógenos que eran usados para tratar a los pacientes. Además, también tenían "básculas y máquinas para hacer pastillas ilegales".

Una falsa clínica de retiros terapéuticos ha sido desmantelada en Sagunto (Valencia). Paco Jiménez explica en Zapeando que "la investigación empieza cuando la Guardia Civil detecta en internet la promoción de eventos terapéuticos, y lo investiga como intrusismo laboral", ya que los propietarios operaban sin titulación.

Al registrar las instalaciones, los agentes intervinieron sustancias como ayahuasca y hongos alucinógenos que eran usados para tratar a los pacientes. Además, también tenían "básculas y máquinas para hacer pastillas ilegales".

Pero si hay algo más llamativo aún es el precio. "Cobraban 500 euros por persona y por sesión", detalla Paco Jiménez, que detalla además que "la web describía los vómitos y la diarrea como señales de mejoría porque se purificaba el organismo". De hecho, también prometían que su tratamiento era completamente eficaz para tratar enfermedades graves como el cáncer.

Hay dos detenidos, un hombre de 48 años y una mujer de 38, ambos de nacionalidad argentina. De hecho, los agentes han comprobado que esta red también operaba en el país sudamericano.

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