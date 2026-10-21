VÍDEO | Juan Sanguino sospecha de las dos portadas que hablan del amor de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón: "Alguien está haciendo llamaditas"

Juan Sanguino analiza las 'imágenes exclusivas' de '¡Hola!' y 'Diez Minutos' protagonizadas por Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón y se plantea una pregunta: "¿Cuándo ha habido paparazzis en Sigüenza?".

Las portadas de la prensa del corazón vienen cargadas de novedades y Juan Sanguino analiza uno de los temas estrella: la consolidación del amor entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias.

Tanto '¡Hola!' como 'Diez Minutos' ofrecen 'imágenes exclusivas' de la pareja, aunque Sanguino cree que ha podido haber un "malentendido" porque las dos "llevan imágenes prácticamente iguales del mismo momento" en el que el actor iba a recoger a la actriz a su casa.

Sin embargo, el '¡Hola!' sí que se queda con imágenes realmente exclusivas de la escapada de la pareja a un idílico molino en Sigüenza, "unas fotos muy bonitas en la que ella está muy sonriente, le mira embelesada... fíjate si las fotos serán adorables, que ninguna de las dos revistas lleva la palabra 'complicidad', porque no hace falta".

Su romance se descubrió en marzo y la pareja ya ha hecho escapadas a Santander y Trujillo. Sanguino apunta que ambos "son muy discretos con su vida privada" y que, aunque la gente dio por hecho en primavera que serían un rollete "por puro prejuicio", lo cierto es que Maxi "la tiene como a una reina".

Sanguino apunta que a Aitana le han gustado siempre los bohemios, prototipo muy diferente a Maxi, y celebra que haya elegido al actor, porque para el experto "tener un novio bohemio es una carretera directa a acabar escaldada y arruinada".

Sanguino, por su parte, sospecha que detrás de esta doble portada protagonizada por la pareja puede haber alguien que "está haciendo llamaditas": "¿Cuándo ha habido paparazzis en Sigüenza?", se pregunta el colaborador de Zapeando, que sostiene que podría haber algún amigo de la pareja "con interés de llevarse bien con la revista".

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