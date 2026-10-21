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VÍDEO | Paco Jiménez, sobre el robo de un libro de 210 kilos en un museo de Francia: "La policía sospecha que fue un encargo"

Paco Jiménez explica que se trata de "el libro más pesado del mundo", y es una edición de 'El apocalipsis de San Juan".

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Después del conocido como 'robo del siglo' en el Louvre, otro museo Francés ha sido víctima de la sustracción de un libro de 210 kilos que tenía una cubierta de cobre hecha por Salvador Dalí. Paco Jiménez explica que se trata de "el libro más pesado del mundo", y es una edición de 'El apocalipsis de San Juan".

Paco explica que "los ladrones lograron burlar el sistema de seguridad del museo, igual que en el Louvre, y además llevarse todo ese peso" sin ser detectados.

Actualmente, las autoridades galas trabajan para averiguar tanto el paradero del libro como lo que motivó este robo. "La policía sospecha un robo por encargo para un coleccionista privado o la opción de que quieran fundir los 150 kilos de cobre de la portada", concluye Paco Jiménez.

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