VÍDEO | Paco Jiménez, sobre el robo de un libro de 210 kilos en un museo de Francia: "La policía sospecha que fue un encargo"

Paco Jiménez explica que se trata de "el libro más pesado del mundo", y es una edición de 'El apocalipsis de San Juan".

Otro museo francés ha sido víctima de un robo, esta vez de un libro de 210 kilos con una cubierta de cobre realizada por Salvador Dalí. Paco Jiménez describe la obra como "el libro más pesado del mundo", una edición de 'El apocalipsis de San Juan'. Los ladrones lograron evadir el sistema de seguridad del museo, similar al robo del siglo en el Louvre, y se llevaron el libro sin ser detectados. Las autoridades francesas están investigando el paradero del libro y las posibles motivaciones del robo, que podría ser un encargo para un coleccionista privado o para fundir los 150 kilos de cobre de la portada.

Después del conocido como 'robo del siglo' en el Louvre, otro museo Francés ha sido víctima de la sustracción de un libro de 210 kilos que tenía una cubierta de cobre hecha por Salvador Dalí. Paco Jiménez explica que se trata de "el libro más pesado del mundo", y es una edición de 'El apocalipsis de San Juan".

Paco explica que "los ladrones lograron burlar el sistema de seguridad del museo, igual que en el Louvre, y además llevarse todo ese peso" sin ser detectados.

Actualmente, las autoridades galas trabajan para averiguar tanto el paradero del libro como lo que motivó este robo. "La policía sospecha un robo por encargo para un coleccionista privado o la opción de que quieran fundir los 150 kilos de cobre de la portada", concluye Paco Jiménez.

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