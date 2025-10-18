VÍDEO | Jean-Claude Van Damme cumple 65 años: Alberto Rey repasa la carrera del actor

El actor belga llegó a Hollywood después de triunfar en las artes marciales. Antes de ser actor, como cuenta el periodista, tuvo numerosos trabajos: desde taxista a camarero. Descubre otros hitos de su carrera en el vídeo principal.

¡Jean-Claude Van Damme cumple 65 años! "Es el mejor 'espagat' de la historia del cine", comenta Quique Peinado. El zapeador indica que su filmografía "no es muy interesante" pero su vida lo es. Alberto Rey afirma que todo en el actor es "maravilla pura".

Como cuenta el periodista, el actor fue a Hollywood después de triunfar en las artes marciales. "Antes de triunfar trabajó de todo: fue taxista, camarero, entrenador e, incluso, seguridad del local propiedad de Chuck Norris", explica Rey. Este actor fue, precisamente, el que le dio su primer papel en Hollywood en la película 'Desaparecido en combate'.

En su filmografía, además, también hay películas de las que el actor no guarda buen recuerdo. Una de ellas es 'Mónaco forever' y, como explica el periodista, hace de "karateka gay con mucha pluma". La otra película de la que se arrepiente el actor fue 'Depredador'.

Van Damme fue escogido para estar dentro del monstruo y decidió abandonarla por los fallos en la producción. "Se la había jugado más de una vez en un traje que le impedía respirar y le obligaba a hacer las acrobacias con zancos", indica el periodista.

Rey indica que el actor convertirse en una estrella "porque, para empezar, era más guapo que Schwarzenegger y Stallone". Además, no tenía el físico tan exagerado que tenían ellos dos. "El éxito se le subió muy rápido a la cabeza y renunció a un contrato de 12 millones de dólares porque quería ganar 20, lo mismo que el actor más taquillero que era Jim Carrey", añade Alberto. A pesar de ello, supo reinventarse parodiándose a sí mismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.