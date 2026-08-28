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La reflexión viral de '@mami.de_tres' sobre las vacaciones: "Tres hijos, un perro, un marido... no descanso una mierda, esto son 'mataciones'"

"Qué ganas de que vuelva el colegio", asegura la influencer '@mami.de_tres', que confiesa que ya no puede más con las vacaciones de verano: "No paro, esto no son vacaciones, son mataciones de verano".

La reflexión viral de 'mami-de_tres' sobre las vacaciones: "Tres hijos, un perro, un marido... no descanso una mierda, esto son 'mataciones'"

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s un zasca de '@mami.de_tres' en las que critica sus vacaciones de verano. "7 de agosto y ya no puedo más... tres hijos, un perro, un marido... y encima ha venido mi padre y mi sobrina a pasar unos días al pueblo", asegura la influencer, que confiesa que tiene "ganas de volver a casa" y, en concreto, "de que vuelva el colegio": "No paro, esto no son vacaciones, son mataciones de verano". "Esto no se puede aguantar, yo no descanso una mierda", asegura 'mami-de_tres'.

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