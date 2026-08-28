Ahora

En Zapeando

Nacho García explica la diferencia entre 'farmear aura' y una clase de zumba con bailes del Fortnite: "Son los matices"

Si todavía no tienes claro qué es eso de 'farmear aura', la nueva moda entre los jóvenes, Nacho García te lo aclara de mejor forma posible: con un ejemplo gráfico.

Si todavía no tienes claro qué es eso de 'farmear aura', la nueva moda entre los jóvenes, Nacho García te lo aclara de mejor forma posible: con un ejemplo gráfico.

La nueva moda del verano entre los jóvenes está siendo la de 'farmear aura', lo que Maya Pixelskaya explica que es "moverte desplegando todo tu carisma, todo tu flow".

Algunos no tienen muy claro todavía de qué se trata, como en el caso de los presentadores de 'Estando Contigo', de la tele de Castilla-La Mancha, que incluso lo llaman "formar aura".

Para aclararles las dudas, Nacho García explica en el vídeo sobre estas líneas, de forma práctica, las diferencias casi imperceptibles entre 'farmear aura' y "tu primera clase de zumba".

Mientras Maya Pixelskaya alucina cómo ha condensando "todos los bailes del Fortnite en un milisegundo", Nacho explica que lo importante "son los matices".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska llama al "cese de la violencia" y cifra en 5.000 los migrantes que aún permanecen en Ceuta: "El retorno tiene que ser ordenado"
  2. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  3. Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"
  4. Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos
  5. El incendio de El Saler obliga a desalojar a 161 personas de la pedanía valenciana y de dos campings de la zona
  6. 'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"