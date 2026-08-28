Nacho García explica la diferencia entre 'farmear aura' y una clase de zumba con bailes del Fortnite: "Son los matices"

Si todavía no tienes claro qué es eso de 'farmear aura', la nueva moda entre los jóvenes, Nacho García te lo aclara de mejor forma posible: con un ejemplo gráfico.

La nueva moda del verano entre los jóvenes está siendo la de 'farmear aura', lo que Maya Pixelskaya explica que es "moverte desplegando todo tu carisma, todo tu flow".

Algunos no tienen muy claro todavía de qué se trata, como en el caso de los presentadores de 'Estando Contigo', de la tele de Castilla-La Mancha, que incluso lo llaman "formar aura".

Para aclararles las dudas, Nacho García explica en el vídeo sobre estas líneas, de forma práctica, las diferencias casi imperceptibles entre 'farmear aura' y "tu primera clase de zumba".

Mientras Maya Pixelskaya alucina cómo ha condensando "todos los bailes del Fortnite en un milisegundo", Nacho explica que lo importante "son los matices".

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