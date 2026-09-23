VÍDEO | Juan Sanguino desvela el 'salseo' de la visita de Brad Pitt a San Sebastián: "Reservaron tres pistas de aterrizaje para despistar"

Juan Sanguino analiza en Zapeando qué dicen las revistas de la visita de Brad Pitt a España con su novia, la madrileña Inés de Ramón, y desvela algunas excentricidades del actor que se han visto en San Sebastián.

Juan Sanguino hace su repaso semanal a la prensa del corazón, que esta semana tiene como protagonista a Brad Pitt y su visita a España, donde ha presentado en el Festival de San Sebastián su última película, 'El corazón de la bestia'.

El experto del salseo de Zapeando explica que uno de los trucos de Brad Pitt para ser más seductor es mojarse mucho los labios. También que el actor ha sido fiel a una de las tradiciones del festival, que es "desalojar el hall del María Cristina porque va a pasar y no quiere cruzarse con nadie", algo que ya hicieron Johnny Depp y Bradley Cooper.

El actor ha llegado a Donostia con un "despliegue de seguridad sin precedentes", ya que incluso reservaron tres pistas de aterrizaje distintas "para despistar" y contrataron también tres chóferes.

Pitt apareció con su novia, la española Inés de Ramón, enloqueciendo a la gente e incluso a Carmen Machi, que se asomó por la terraza del hotel para verlo. También fue curioso que cuando entró el actor al hotel salían de él Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre, de nuevo juntos, y "nadie se inmutó".

Brad Pitt e Inés de Ramón, la 'verdad' sobre su historia de amor

Una de las portadas de la semana abordan la "verdad" de la historia de amor de Brad Pitt e Inés de Ramón. Por ejemplo, que la española pidió a un amigo que le presentara al actor: "Imagina el calibre de seguridad en ti misma que hay que tener", comenta Sanguino.

Pitt, por su parte, ha destacado el apoyo de Inés cuando él volvió a "coquetear" con el alcohol. Un término que no comparte Sanguino: "Entiendo que las revistas tienen su lenguaje, pero hay cosas que no se pueden contar con eufemismos".

Sobre Inés, Sanguino explica que es de origen madrileño, pero se crio en Ginebra, donde su padre es un empresario, por lo que el colaborador deduce que "le va bien".

Inés estuvo casada con otro actor, Paul Wesley, de la serie 'Crónicas vampíricas'. Ahora él está con una modelo germano-brasileña que es 17 años menor que él y que "es igualita que Inés de Ramón". "Él dirá '¿que tú te vas con Brad Pitt? Pues yo me voy con tu sustancia", ironiza Sanguino.

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