VÍDEO | Juan Sanguino cree que la campaña de Leire con indirectas a La Oreja de Van Gogh ha sido un "patinazo": "Hay que dejar de aprovecharse de la movida"

Juan Sanguino analiza el nuevo capítulo de la 'guerra' entre Leire Martínez y Amaia Montero después de la campaña que la excantante de La Oreja de Van Gogh ha protagonizado con todo tipo de indirectas a la banda.

En su repaso semanal al mundo de los 'salseos', Juan Sanguino nos habla del nuevo encontronazo que han protagonizado Leire Martínez y Amaia Montero.

Leire ha protagonizado una campaña publicitaria repleta de indirectas a La Oreja de Van Gogh. "La máquina de depilar que anuncia debe funcionar fenomenal, porque pelos en la lengua no tiene ninguno", afirma Sanguino, que explica que el eslogan ya va fuerte: "Cuando empiezas a ir por libre todo mejora".

El anuncio arranca con Leire en una posición exactamente igual que el de la portada del tercer disco de la banda y también tiene unas rosas marchitas que acaba cambiando por unos claveles blancos.

La campaña no parece haberle hecho gracia a Amaia, que ha respondido lanzando indirectas a Leire en el concierto del grupo en Madrid. Lo hacía modificando la letra de la canción 'El último vals', que además fue la primera de Leire con La Oreja de Van Gogh.

A la entrada del concierto, la marca también repartía abanicos con el anuncio. Para Sanguino, esta campaña es "un patinazo por parte de Leire". "Hace ya dos años que la echaron de La Oreja de Van Gogh, fue todo super feo y super cutre, pero si realmente quieres pasar página y arrancar tu etapa en solitario, hay que dejar de aprovecharse de la movida ya".

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