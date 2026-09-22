VÍDEO | Así podría ser el nuevo canal de TV de Donald Trump: "Disfruta de sus mejores pasos en '¡Mira qué mal baila!'"

El presidente de Estados Unidos ha decidido responder al boicot de varios canales de televisión creando el suyo propio. No te pierdas los programas que podría emitir en el vídeo principal.

Donald Trump ha decidido prohibir la entrada a la Casa Blanca a tres cadenas de televisión: CNN, MSNBC y Politico. Estas han decidido contraatacar ya que el resto de las cadenas, incluyendo a Fox News, se han solidarizado con ellas y le han retirado los micros al presidente.

El presidente de Estados Unidos ha decidido evitar el boicot creando su propia cadena de televisión que, como cuenta Cristina Pedroche, ha bautizado como "Trump TV". "Es una televisión pública que va a emitir 24 horas al día", indica.

Aunque este lunes anunció el lanzamiento "no sabemos la programación", expone Cristina, "aunque claro, conociendo a Trump, imaginamos que será algo así". Zapeando ha creado un spot promocional de esta nueva cadena.

En el anuncio se cuenta que se puede sintonizar 'Trump TV' en el canal 666, "tu cadena amiga, sobre todo si eres Putin, Netanyahu o de la Asociación del Rifle". Así, en este nuevo canal se podrá disfrutar "de los mejores programas de Donald Trump, sin contar el nuclear".

"Disfruta de sus mejores pasos en '¡Mira qué mal baila!', alucina con el concurso '¡Sabe más que un niño de primaria!' y si la cultura general no fuera el fuerte de Trump, también podréis verlo hacer imitaciones en 'Tu mala cara me suena'", cuenta el anuncio.

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