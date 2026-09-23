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"Cuerpecito de Men's Health"

Alfonso Arús, tras decir los Gemeliers que quieren ser portada de Men's Health: "Les pilla lejos, pero cosas peores se han visto"

Nuestros queridos Jesús y Manuel, conocidos como los Gemeliers, bromean en la alfombra roja de unos premios de revista y no dudan a la hora de responder qué portada les gustaría protagonizar.

Alfonso Arús, tras decir los Gemeliers que quieren ser portada de Men's Health: "Les pilla lejos, pero cosas peores se han visto"

Los Gemeliers están viviendo un "muy buen momento", destaca Tatiana Arús en Aruser@s tras verles en la alfombra roja de los premios 'Gen ¡H!' de la revista '¡Hola!'. "Siguen produciendo nueva música y les va muy bien en el amor", comenta la tertuliana.

En el evento, los dos hermanos no dudan en bromear cuando les preguntan qué portada de revista les gustaría protagonizar. "A mí me gustaría tener cuerpecito de 'Men's Health", admite uno de ellos. "Sería un reto para los dos", añade el otro. Tampoco descartan ocupar la primera plana de '¡Hola!' con el día de su boda. "Nos casamos los dos a la vez", apostillan.

"El Men's Health, de momento, a Gemeliers les pilla lejos, pero cosas peores se han visto", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta entre risas. "Sería innovador, porque siempre ponen a una persona en portada y aquí podrían ser dos", sostiene Rocío Cano, gran admiradora del dúo.

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