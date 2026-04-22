'Michael' | Dónde (y cuándo) ver la película sobre la vida de Michael Jackson y la música del 'rey del pop'

¿Por qué es importante? La esperada película de Michael Jackson se estrena en los cines ante una gran expectación. Está protagonizada por su propio sobrino, Jafaar Jackson.

Casi 17 años después de su muerte, Michael Jackson sigue dejando un legado imborrable en el mundo de la música, a pesar de las polémicas que han surgido sobre su vida privada en los últimos años —como los casos de abuso sexual en su rancho de Neverland— , que no han acabado con su éxito: así lo demuestra el icónico álbum 'Thriller', que sigue siendo el disco más vendido de toda la historia desde su lanzamiento en 1982. Sus ventas se dispararon tras el estreno del videoclip de la canción que da título al LP, en el que aparece una escena inolvidable: la del 'rey del pop' vestido de rojo y bailando con zombies.

Ese video empieza con Michael y su pareja viendo una película de terror en una sala de cine. Casualmente, ese será el lugar donde Jackson seguirá expandiendo su patrimonio. Este 22 de abril se estrena en los cines una de las películas más esperadas del año: 'Michael'.

Dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, productor del film 'Bohemian Rhapsody', la película cuenta la carrera musical del 'rey del pop' desde sus duros inicios en una infancia que no tuvo hasta su llegada al estrellato, pasando por su etapa en el grupo que formó junto a sus hermanos con los que tocó el éxito, pero que fueron sometidos a un estricto régimen de trabajo por su padre.

En varias entrevistas, el cantante confesó que tuvo una relación muy complicada con su progenitor, pero le agradeció la disciplina que le enseñó y que, considera, fueron claves en su desarrollo profesional como artista.

La familia Jackson, clave en la película

Precisamente, la familia Jackson ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la película. Tanto que el 'rey del pop' es interpretado por su sobrinoJaafar Jackson. Es su debut como actor y, siendo consciente del reto que supone interpretar a su tío sin que parezca una imitación, ha estado preparándose de forma intensa durante dos años con clases de baile, interpretación y canto, además de sumergirse en los detalles más íntimos de su vida. En este ámbito, se fue a vivir una temporada a la mansión que tenía su tío en Hayvenhust, California, donde pasó gran parte de su vida y ensayó muchas de sus coreografías.

Todo esto sin que su familia tuviera el más mínimo conocimiento del proyecto en el que estaba metido. De hecho, el actor ha confesado que a su madre le sorprendió mucho verlo en el tráiler y su padre se emocionó al verle en la 'premiere' de la película celebrada recientemente en Berlín.

Por otro lado, el rodaje también ha sido muy intenso. Para que el film recree una visión idéntica a la vida y carrera de Michael Jackson, ha habido que dedicarle mucho tiempo de grabación. El rodaje empezó en 2024, es decir, hace dos años, y se desarrolló hasta mayo de ese mismo año. Sin embargo, la posproducción fue mucho más compleja y larga.

El montaje final tuvo importantes modificaciones ya que se tocaba el peliagudo tema de los abusos sexuales a menores, pero esa escena tuvo que ser eliminada porque el equipo se dio cuenta de que existía una cláusula en la que uno de los denunciantes prohíbe que se hable de este asunto en cualquier proyecto audiovisual.

Estreno de 'Michael' el 22 de abril

La película se estrena en los cines españoles este 22 de abril y está llamada a ser uno de los filmes más importantes del año por la popularidad del personaje protagonista y por el tiempo dedicado a su preparación.

Su presupuesto es de 135 millones de dólares. ¿Conseguirá Michael Jackson ser también el rey del cine?

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