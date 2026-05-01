Una española, a los que piden prioridad nacional: "Si los extranjeros colaboran en España como nosotros, deben tener los mismos derechos"

Una mujer asegura en este vídeo de Thais Villas en 'Hablando se enciende la gente' que no cree en la prioridad nacional porque los extranjeros "tienen los mismos derechos si están colaborando en el país como todos los españoles".

Después de que PP y Vox hayan puesto el concepto de prioridad nacional encima de la mesa, Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para abrir debate: "¿Nos estamos tomando los servicios públicos como si fueran el Mundial de Atletismo porque a algunos les hace ilusión decir que 'los españoles primero'?, ¿creen los españoles que las ayudas sociales deben de ser primero para ellos?".

Una mujer defiende este concepto de prioridad nacional afirmando que aunque los extranjeros coticen y trabajen en España y hagan "todo lo que hacemos el resto", los españoles deben ir primero: "Si yo estoy en España y soy española, primero, yo y después, el resto". Además, la mujer se define como una "española al 100".

No obstante, otra señora afirma rotunda que no cree en la prioridad nacional contra los extranjeros: "Si están colaborando en el país como todos los españoles, aunque no sean de aquí, tienen los mismos derechos que los españoles". Algo que comparte otro hombre, que defiende "los derechos universales" afirmando que "todos merecemos una oportunidad". Y es que, como incide el hombre, "nadie está libre de tener problemas en su vida".

Por otro lado, Thais Villas da en el debate datos oficiales que dicen que, de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, el 82% son españolas y, en Extremadura, origen de esta polémica, la cifra llega al 94%. Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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